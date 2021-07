Skoda Fabia RE-X1 Kreisel vs Skoda Fabia Rally2 Evo

Leggi su rallyeslalom

La prima auto da rally completamente elettrica ha fatto il suo debutto, e che debutto, in Austria al Rally Weiz. Sulle strade austriache, laRE-X1, portata in gara dalla leggenda locale Baumschlager, ha chiuso al terzo posto assoluto cogliendo di fatto un podio clamoroso al suo debutto. LaRE-X1è un prototipo