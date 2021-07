Shakhtar Donetsk | De Zerbi a punteggio pieno | 3-0 al Lviv

(Di venerdì 30 luglio 2021) Sei punti in due partite, cinque gol fatti e uno subito. Parte bene l’avventura ucraina di Roberto Dealla guida dello. Dopo un primo tempo senza reti, losi è acceso nel finale e non si è più fermato, con tre reti: al 73? Traore su assust di Marlos, all’85’ Dentinho su assist di Ismaly e al 94? di Pedrinho. All’esordio contro l’Inhulets il risultato finale è stato di 2-1 con le reti di Traore e Alan Patrick. SportFace.

Roberto De Zerbi ha parlato dei suoi obiettivi sulla panchina dello Shakhtar Donetsk. Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, in una intervista ai canali ufficiali del club arancionero ha parlato degli obiettivi che si pone in Ucraina. "Ogni squadra ha le sue sfumature, i suoi giocatori ed è molto difficile ripetere la stessa cosa in squadre diverse. E non farò dello Shakhtar il Sassuolo, perché ci sono giocatori diversi. Non farò dello Shakhtar il Sassuolo, perché ci sono giocatori diversi."