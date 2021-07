Se la deputata laburista è colpevole di like

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 30 luglio 2021) LaRosie Duffield è stata lapidata virtualmente per aver osato mettere una un tweet. Ladi Canterbury ha segnalato il suo sostegno a un post di Kurtis Tripp, reo di aver criticato l’uso della parola “queer” nei circoli lgbt: “E guarda chi lo rivendica? Per lo più eterosessuali che fanno cosplay come il sesso opposto. Smettetela di cooptare la nostra lingua e di colonizzare la cultura gay”. Tripp è il tipo “sbagliato” di gay, a quanto pare. Un gay che osa opporsi all’ortodossia trans. E Duffield, per associazione, ora è impura e il Labour inglese l’ha messa sotto inchiesta. C’erano già ...