Pubblicità, Nielsen: mercato in forte crescita a giugno (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia chiude anche il mese di giugno con una crescita sensibile +34,6% rispetto allo stesso periodo del 2020, portando la raccolta pubblicitaria deil primo semestre a +25,7%. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti “Over The Top” (OTT), l’andamento nel periodo gennaio-giugno si attesta a +26,7%. “Il mese di giugno conferma la ripresa del mercato pubblicitario, crescita robusta ormai possiamo dire consolidata. Anche ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – Ildegli investimenti pubblicitari in Italia chiude anche il mese dicon unasensibile +34,6% rispetto allo stesso periodo del 2020, portando la raccolta pubblicitaria deil primo semestre a +25,7%. Se si esclude dalla raccolta web la stimasul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti “Over The Top” (OTT), l’andamento nel periodo gennaio-si attesta a +26,7%. “Il mese diconferma la ripresa delpubblicitario,robusta ormai possiamo dire consolidata. Anche ...

Advertising

EmpfindsamerS : @merinaspic @conservatore_il Sanno benissimo come muoversi. Io ho lavorato per anni in pubblicità e certe dinamiche… -

Ultime Notizie dalla rete : Pubblicità Nielsen Pubblicità, Nielsen: mercato in forte crescita a giugno ... il 2019 il gap si riduce ( - 2,3%), grazie anche agli Europei che hanno visto l'Italia fino alla finale - spiega Alberto Dal Sasso, AIS Managing Director di Nielsen - . I settori che mancavano all'...

Pubblicità in aumento del 34,6% nel primo semestre del 2021. Dal Sasso: "La crescita è robusta e ormai possiamo dire consolidata" ... il 2019, il gap si riduce con un calo del 2,3%, grazie anche agli Europei di calcio che hanno visto l'Italia fino alla vittoria finale', spiega Alberto Dal Sasso, AIS Managing Director di Nielsen. ...

Pubblicità, Nielsen: mercato in forte crescita a giugno Borsa Italiana ... il 2019 il gap si riduce ( - 2,3%), grazie anche agli Europei che hanno visto l'Italia fino alla finale - spiega Alberto Dal Sasso, AIS Managing Director di- . I settori che mancavano all'...... il 2019, il gap si riduce con un calo del 2,3%, grazie anche agli Europei di calcio che hanno visto l'Italia fino alla vittoria finale', spiega Alberto Dal Sasso, AIS Managing Director di. ...