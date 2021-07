Nuova maglia del Napoli: Amazon sarà il quarto sponsor! (Di venerdì 30 luglio 2021) Come è stato svelato quest’oggi dal Corriere del Mezzogiorno, ieri, a Castel Volturno, Aurelio De Laurentiis si è dedicato esclusivamente alle nuove divise azzurre. Queste arriveranno a Napoli il 20 agosto, due giorni prima dell’inizio del campionato, e saranno firmate da Giorgio Armani. Il patron ed L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 30 luglio 2021) Come è stato svelato quest’oggi dal Corriere del Mezzogiorno, ieri, a Castel Volturno, Aurelio De Laurentiis si è dedicato esclusivamente alle nuove divise azzurre. Queste arriveranno ail 20 agosto, due giorni prima dell’inizio del campionato, e saranno firmate da Giorgio Armani. Il patron ed L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

Inter : ?? | MAGLIA La nuova pelle di un'icona, made of Milano. Acquista ora ?? - DiMarzio : Tutto lo splendore della città sul nuovo kit del #Venezia?? - Inter : ?? | MAGLIA La nuova pelle di un'icona, made of Milano. Siamo entusiasti di svelare la nostra Away Jersey 2021/22,… - CalcioNapoli24 : - levrierog : RT @enzogoku69: ??Beh direi ottima notizia... #Napoli #Amazon #Sponsor Vorrei che gli amici con cui parlo almeno 6 mesi della partnership A… -