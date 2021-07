(Di venerdì 30 luglio 2021) Sono andati "letteralmente a ruba" idelladi Miloal Porto Antico di. Lo annuncia la società organizzatrice dopo che per quattro volte ignoti hanno portato via ...

Advertising

ansa_liguria : Mostra Manara piace anche a ladri, rubati manifesti a Genova - BabboleoNews : Sono andati 'letteralmente a ruba' i #manifesti della mostra di Milo Manara al #PortoAntico di Genova. Per quattro… - HankHC91 : RT @FinestreArte: Il Porto Antico di Genova ospita una grande mostra con cento opere originali realizzate dal maestro del fumetto Milo Mana… - FinestreArte : Il Porto Antico di Genova ospita una grande mostra con cento opere originali realizzate dal maestro del fumetto Mil… -

Ultime Notizie dalla rete : Mostra Manara

Agenzia ANSA

Sono andati "letteralmente a ruba" i manifesti delladi Miloal Porto Antico di Genova. Lo annuncia la società organizzatrice dopo che per quattro volte ignoti hanno portato via altrettanti manifesti dal grande totem che dà il benvenuto ai ......Laproseguirà al di fuori delle mura di Palazzo Callas Exhibitions completandosi con scatti inediti allestiti lungo la passeggiata di via XXV Aprile, Parco Don Lino Zorzi, piazzale Orti,...(ANSA) - GENOVA, 30 LUG - Sono andati "letteralmente a ruba" i manifesti della mostra di Milo Manara al Porto Antico di Genova. Lo annuncia la società organizzatrice dopo che per quattro volte ignoti ...“Belli, sono belli, l’immagine è certamente sensuale. Da collezione presumibilmente, tra gli appassionati, lo diventeranno appena la mostra si sarà conclusa. Nel frattempo sono già quattro i manifesti ...