Maignan si presenta | “Ho sentito da subito una bella atmosfera Donnarumma? Ora inizia la mia storia”

(Di venerdì 30 luglio 2021) Mike, neo portiere del Milan, si èto quest’oggi in maglia rossonera rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Di seguito un estratto delle sue parole. Sui primi giorni da milanista “Hodauna bellissima, sono stato accolto bene, si respira professionalità, dobbiamo tutti contribuire a fare bene per questo storico club”. Sui complimenti di Papin “Sono orgoglioso e Papin ha contribuito alladel Milan, lo ringrazio per i complimenti ma il titolo di campione di squadra l’abbiamo vinto tutti insieme”. Sulla pressione di ...

Commenta per primo Il nuovo portiere del Milan si. Mike, estremo difensore rossonero acquistato dal Lille, ha parlato per la prima volta a Milanello nella giornata di oggi: Hai già avvertito lo spirito di gruppo e di famiglia a ...Adesso ci sarà tempo per le disquisizioni tattiche, le riflessioni sull'equilibrio della squadra eccetera. Intanto Olivier Giroud sia Milanello per costruire l'ultimo pezzo di una luminosa carriera. Il francese arriva in età matura (compirà 35 anni il 30 settembre), ma senza grossi problemi fisici alle spalle e neppure i ...Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione, Mike Maignan, nuovo portiere rossonero, ha parlato così della gara di domani contro il Nizza: "E' stata una settimana molto intensa, ma sono ...A Milanello è stato il momento di Mike Maignan: il portiere francese, unitosi al gruppo pochi giorni fa dopo la fine dell'esperienza a Euro 2020 con la sua nazionale e un paio di settimane di riposo, ...