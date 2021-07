LIVE Canoa slalom, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: comincia la semifinale! Alle 7.54 De Gennaro (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.04 Parte l’americano Michael Smolen: il suo obiettivo è entrare in finale dopo il dodicesimo posto di Rio de Janeiro. 7.03 101.99 il tempo di Xin Quan che paga due secondi per aver toccato la diciannovesima porta. Tempo piuttosto alto per il cinese in ottica finale: c’è poco margine di errore in questa semifinale, il LIVEllo è elevato. 7.01 comincia LA semifinale! Parte il cinese Xin Quan. 6.58 Fra due minuti si comincia con la prima partenza, quella del cinese Xin Quan. Poi a seguire partiranno tutti gli atleti finché arriverà quasi alla fine di ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.04 Parte l’americano Michael Smolen: il suo obiettivo è entrare in finale dopo il dodicesimo posto di Rio de Janeiro. 7.03 101.99 il tempo di Xin Quan che paga due secondi per aver toccato la diciannovesima porta. Tempo piuttosto alto per il cinese in ottica finale: c’è poco margine di errore in questa semifinale, illlo è elevato. 7.01LAParte il cinese Xin Quan. 6.58 Fra due minuti sicon la prima partenza, quella del cinese Xin Quan. Poi a seguire partiranno tutti gli atleti finché arriverà quasi alla fine di ...

