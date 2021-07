Linea Fuxia a Roma: cos’è, percorso e tutta la verità dietro alle fermate “dedicate alle donne” (Di venerdì 30 luglio 2021) Si chiama Linea Fuxia il nuovo percorso che gli autobus Romani – tutti dipinti di rosa – sembra dover seguire per omaggiare le donne e i luoghi simbolo della lotta alla violenza di genere. L’iniziativa ha infatti come obiettivo quello di: “far conoscere i luoghi che nella Capitale lavorano sulla cultura di genere e contro la violenza”. C’è un problema però: l’Atac non è a conoscenza di tutto ciò, anzi. Sembra che le pensiline, le foto e l’idea, anche l’autobus dipinto di “Fuxia” sia solo una bufala social. Cerchiamo quindi di far chiarezza. Linea Fuxia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 luglio 2021) Si chiamail nuovoche gli autobusni – tutti dipinti di rosa – sembra dover seguire per omaggiare lee i luoghi simbolo della lotta alla violenza di genere. L’iniziativa ha infatti come obiettivo quello di: “far conoscere i luoghi che nella Capitale lavorano sulla cultura di genere e contro la violenza”. C’è un problema però: l’Atac non è a conoscenza di tutto ciò, anzi. Sembra che le pensiline, le foto e l’idea, anche l’autobus dipinto di “” sia solo una bufala social. Cerchiamo quindi di far chiarezza....

Advertising

CorriereCitta : Linea Fuxia a Roma: cos’è, percorso e tutta la verità dietro alle fermate “dedicate alle donne” #LineaFuxiaAtac - iamexemi : RT @_MicroMega_: #Roma e i luoghi delle #donne. Il caso della fantomatica #LineaFuxia dell’#Atac - Una fake news per denunciare i meccanism… - luchaysiesta : RT @_MicroMega_: #Roma e i luoghi delle #donne. Il caso della fantomatica #LineaFuxia dell’#Atac - Una fake news per denunciare i meccanism… - iltrenoromalido : ??Mentre il trasporto pubblico romano va sempre di più a rotoli, ecco spuntare dal nulla una nuova linea che fa solo… - chia_re_tta : RT @_MicroMega_: #Roma e i luoghi delle #donne. Il caso della fantomatica #LineaFuxia dell’#Atac - Una fake news per denunciare i meccanism… -