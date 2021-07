Foggia | positività al Covid-19 nel gruppo squadra | isolamento per un calciatore

(Di venerdì 30 luglio 2021) Emersa unaal coronavirus all'interno deldel. Il club pugliese lo ha reso noto attraverso i propri canali ufficiali, disponendo l'delinteressato come da protocolli sanitari vigenti.

