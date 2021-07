Focolaio di Covid dopo la festa, chiuso per 75 giorni un locale in Friuli (Di venerdì 30 luglio 2021) (Visited 3 times, 3 visits today) Notizie Simili: Carabinieri in festa per i 207 anni dell'Arma,… I video contro le truffe sono in friulano, Catine e… La rinascita del Friuli dopo il ... Leggi su friulioggi (Di venerdì 30 luglio 2021) (Visited 3 times, 3 visits today) Notizie Simili: Carabinieri inper i 207 anni dell'Arma,… I video contro le truffe sono in friulano, Catine e… La rinascita delil ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La discoteca 'Papi on the Beach' di Roveredo in Piano (Pordenone), dove si è sviluppato un focolaio di Covid - fors… - MediasetTgcom24 : Friuli, focolaio Covid dopo festa in discoteca: locale chiuso per 75 giorni #Pordenone - Adnkronos : Nei giorni scorsi è scoppiato un focolaio definito dalla stampa locale 'il più esteso dopo #Wuhan'. - PMicarelli : RT @Agenzia_Ansa: La discoteca 'Papi on the Beach' di Roveredo in Piano (Pordenone), dove si è sviluppato un focolaio di Covid - forse il m… - PietroFerrari73 : RT @PietroFerrari73: @PButtafuoco -