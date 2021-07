Fichera | “Arbitraggio folle Ma le critiche alla nostra professionalità non sono più tollerabili”

(Di venerdì 30 luglio 2021): “. E lenonpiù”Dopo l’uscita ai quarti di finale del del torneo delle Olimpiadi di Tokyo 2020 della squadra di spada maschile di scherma. Queste le parole di MarcoRead More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

A farsi portavoce delle proteste è stato Marco, che ha parlato a nome della squadra: ' Scontiamo unfolle , ma bisogna saper vincere anche in queste situazioni. Ci prendiamo ...Dopo l'uscita ai quarti di finale del del torneo delle Olimpiadi di Tokyo 2020 della squadra di spada maschile di scherma. Queste le parole di MarcoLa delusione è tanta in casa Italia dopo l'eliminazione ai quarti di finale della prova a squadra di spada maschile. Gli azzurri sono stati battuti dalla Russia al termine di una sfida che ha lasciato ...Rocco e i suoi fratelli, Sandro e le sue ragazze. In scena sulle pedane nipponiche una sequenza a cinque cerchi memorabile. E sono abbracci e sono salti e ...