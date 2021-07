EuroJackpot estrazione 30 luglio 2021 | combinazione e Jackpot

(Di venerdì 30 luglio 2021) Venerdì è tempo di, la lotteria europea che coinvolge 18 Paesi,: numeri diretta 30. Tutto pronto anche stasera, venerdì 23, per la grandedi, che coinvolge 18 Paesi compresa l’Italia. Si gioca infatti in Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. Il 23non è stato realizzato il 5+2 da 44 milioni di euro ...

Advertising

controcampus : #estrazione #eurojackpot numeri vincenti #30luglio - EEstrazioni : #Eurojackpot risultati estrazione del 23 luglio 2021... - PaTonygrass : EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 23 luglio (conc 29/2021) - LeoBar_Sulbiate : Estrazione EuroJackPot n. 29 di venerdì 23 luglio 2021 #EuroJackpot #LeoBar_Sulbiate - antonella4468 : RT @luciaguglielmi: Eurojackpot di oggi, estrazione venerdì 23 luglio 2021: montepremi e combinazione vincente -

Ultime Notizie dalla rete : EuroJackpot estrazione

oggi, a seguire la combinazione vincente e i due euronumeri relativi all'di venerdì 30 luglio. Il gioco a premi mette in palio un montepremi di 57 milioni di euro. L' ......ai 57 milioni di euro dell'. Negli Stati Uniti invece riflettori puntati su Mega Millions e Powerball, che mettono sul piatto rispettivamente 166 e 186 milioni di dollari.Lotto ...In questo venerdì 30 luglio tornano le estrazioni di Eurojackpot. Andiamo a scoprire su quali numeri puntare perchè c'è un segreto ...Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti di oggi venerdì 23 luglio 2021 e quote del concorso numero 29/2021. Estrazione Eurojackpot in diretta e vincite.