Crisanti: 'Terza dose? I dati li capiremo tra un mese da Israele' (Di venerdì 30 luglio 2021) Oggi Israele ha dato il via alla Terza dose di vaccino ai propri cittadini per dare una maggiore copertura contro il Covid - 19: si è immediatamente scatenato il dibattito anche in Italia. "Il ...

GabZeno : RT @MenteBionda: Variante Delta, Crisanti: 'Rischio malattia grave in vaccinati da 7-8 mesi'. Per evitare ciò bisogna fare la terza dose ..… - fracaruc : RT @Anna302478978: @barbarab1974 @fracaruc Il vaccino oltre ad essere sperimentale non serve a nulla Questo ce lo sta dicendo Crisanti pe… - Maurizio62 : Vaccino, Crisanti; 'Terza dose? Tra un mese capiremo dai dati' - vediunpoettino : RT @Anna302478978: Variante Delta, Crisanti: 'Rischio malattia grave in vaccinati da 7-8 mesi' IN PRATICA CI STA DICENDO CHE LE DUE DOSI NO… - Bobbio65M : RT @rej_panta: #Crisanti : 'Rischio malattia grave in vaccinati da 7-8 mesi'. Propulsione terza dose… -