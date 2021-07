Concorso Comune di Livorno, 70 posti per diplomati e laureati: come partecipare (Di venerdì 30 luglio 2021) Nuovo Concorso per il Comune di Livorno. Sono stati infatti pubblicati due bandi di selezione pubblica che copriranno un totale di 70 posti a tempo pieno e determinato all’interno dell’Ente. I due bandi, in particolare, riguardano: 40 posti di Categoria C (25 profilo Tecnico e 15 profilo Vigilanza); 30 posti di Categoria D (15 posti profilo Amministrativo, 5 posti profilo Vigilanza, 10 posti profilo Tecnico). Al Concorso si applicano inoltre le seguenti riserve di posti per volontari delle Forze ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 30 luglio 2021) Nuovoper ildi. Sono stati infatti pubblicati due bandi di selezione pubblica che copriranno un totale di 70a tempo pieno e determinato all’interno dell’Ente. I due bandi, in particolare, riguardano: 40di Categoria C (25 profilo Tecnico e 15 profilo Vigilanza); 30di Categoria D (15profilo Amministrativo, 5profilo Vigilanza, 10profilo Tecnico). Alsi applicano inoltre le seguenti riserve diper volontari delle Forze ...

