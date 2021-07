Come è andato il Draft NBA 2021 (Di venerdì 30 luglio 2021) Doveva essere un Draft molto movimentato, e in un certo senso è esattamente quello che è accaduto – anche se non tra le prime tre scelte, che hanno mantenuto le attese. Nonostante le voci della vigilia Detroit, Houston e Cleveland alla fine non hanno ceduto le loro prime tre scelte, così Come non lo ha fatto nessuna delle squadre in Lottery nella notte del Draft, ma alcune selezioni hanno certamente sorpreso le attese della vigilia. Nella seconda metà del primo giro invece ci sono stati più scambi, a partire da quello che ha portato Russell Westbrook ai Los Angeles Lakers (con la 22 che è stata utilizzata da Washington per arrivare a Aaron ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 30 luglio 2021) Doveva essere unmolto movimentato, e in un certo senso è esattamente quello che è accaduto – anche se non tra le prime tre scelte, che hanno mantenuto le attese. Nonostante le voci della vigilia Detroit, Houston e Cleveland alla fine non hanno ceduto le loro prime tre scelte, cosìnon lo ha fatto nessuna delle squadre in Lottery nella notte del, ma alcune selezioni hanno certamente sorpreso le attese della vigilia. Nella seconda metà del primo giro invece ci sono stati più scambi, a partire da quello che ha portato Russell Westbrook ai Los Angeles Lakers (con la 22 che è stata utilizzata da Washington per arrivare a Aaron ...

Advertising

riccardomagi : La risposta di @UsuelliMichele al candidato sindaco a Milano #Bernardo che non si capisce perché annunci querela me… - Nemo_In_Cucina : @PasquyDanae Ehi come è andato il vaccino? ?? - Perla11976 : RT @hmAuroraFerreri: La mia #Sicilia brucia, un luogo simbolo come #Portella della Ginestra è andato distrutto. Profonda amarezza e rabbia… - statodelsud : Com’è andato il primo confronto tra i candidati a sindaco di Roma - Pino__Merola : Com’è andato il primo confronto tra i candidati a sindaco di Roma -