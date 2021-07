Carolina Marconi, il sorriso che fa la differenza: “Non abbandonate chi sta male” (Di venerdì 30 luglio 2021) Da quando Carolina Marconi ha annunciato di avere un tumore al seno, ha scelto di condividere parte del suo difficile percorso su Instagram. La sua battaglia va avanti, tra alti e bassi, con un sorriso sempre meraviglioso, che non abbandona mai: è il suo vestito migliore. La sua è un’anima splendida, fatta di forza e coraggio, e l’ultimo appello che ha lanciato è importantissimo: ha sottolineato l’importanza dei sorrisi e della vicinanza per chi sta male. Per il momento, la showgirl ha iniziato il terzo ciclo di chemioterapia, che le ha causato qualche problema: nausea, mal di testa, dolori alle ossa. Per fortuna, grazie ... Leggi su dilei (Di venerdì 30 luglio 2021) Da quandoha annunciato di avere un tumore al seno, ha scelto di condividere parte del suo difficile percorso su Instagram. La sua battaglia va avanti, tra alti e bassi, con unsempre meraviglioso, che non abbandona mai: è il suo vestito migliore. La sua è un’anima splendida, fatta di forza e coraggio, e l’ultimo appello che ha lanciato è importantissimo: ha sottolineato l’importanza dei sorrisi e della vicinanza per chi sta. Per il momento, la showgirl ha iniziato il terzo ciclo di chemioterapia, che le ha causato qualche problema: nausea, mal di testa, dolori alle ossa. Per fortuna, grazie ...

