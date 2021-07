(Di venerdì 30 luglio 2021) Nuova decisione incomprensibile della giunta Sala a: in una strada secondaria di periferia il limite diè stato abbattuto fino a 15 km/h

Advertising

borghi_claudio : ****ATTENZIONE**** Comunicazione dal comitato organizzatore #manif28luglio È stata negata l'autorizzazione alla pi… - borghi_claudio : ***ATTENZIONE*** Stasera alle 21 invece di guardare il mainstream pote andare su @byoblu anche sul digitale terres… - sandronedazieri : Immaginate di averlo pubblicato e di faticare a trovare qualcuno che lo recensisca o che gli dia attenzione, oppure… - Ale_De_Chirico : Attenzione alla velocità: l'assurdo divieto a Milano - AGMadblade1974 : @marilenagasbar1 Attenzione: 'La Chiave di Hiram' non è un romanzo. lo hanno scritto come se fosse un saggio, una… -

Ultime Notizie dalla rete : Attenzione alla

il Giornale

...eFondazione Bruno Kessler. "La rapida diffusione della variante Delta, ormai predominante, è un dato atteso e coerente con i dati europei, che deve essere monitorato con grande", ha ...Particolareè stata rivolta alle opportunità derivanti dal Pnrr, risorse importanti per ... insiemenecessità di una formazione permanente delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche ...Oggi riguarda i vaccini, domani qualunque scelta di sanità pubblica. (Fanpage.it) Il presidente ha invitato i cittadini a fare attenzione agli assembramenti: “Sappiamo che quando c’è un assembramento ...In Italia al 20 luglio scorso la prevalenza della cosiddetta ‘variante Delta’ di SARS-CoV-2 era del 94,8%, in forte aumento rispetto alla survey del 22 giugno, con valori oscillanti tra le singole reg ...