Atletico Madrid, Cerezo: «Griezmann? Non lo escludo ma è difficile» (Di venerdì 30 luglio 2021) Enrique Cerezo ha parlato del possibile ritorno di Antoine Griezmann all’Atletico Madrid: le parole del presidente dei Colchoneros Enrique Cerezo non nega il possibile ritorno di Antoine Griezmann all’Atletico Madrid. Il presidente dei Colchoneros ha parlato del possibile scambio con il Barcellona con Saul che farebbe il percorso inverso di Griezmann. Ecco le dichiarazioni di Cerezo riportate da Cadena Cope sull’operazione di mercato. «Non escludiamo nulla, ma quello che possiamo dire è che Griezmann non è ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Enriqueha parlato del possibile ritorno di Antoineall’: le parole del presidente dei Colchoneros Enriquenon nega il possibile ritorno di Antoineall’. Il presidente dei Colchoneros ha parlato del possibile scambio con il Barcellona con Saul che farebbe il percorso inverso di. Ecco le dichiarazioni diriportate da Cadena Cope sull’operazione di mercato. «Non escludiamo nulla, ma quello che possiamo dire è chenon è ...

