Atletica Olimpiadi Tokyo | Yeman Crippa | “Non sono riuscito a tenere il ritmo dei migliori Devo imparare a gestirmi”

(Di venerdì 30 luglio 2021)ha chiuso in 11ma piazza la finale del 10.000 metri alledi. Il primatista nazionale ha cercato diildeima negli ultimi giri è letteralmente crollato, facendo fermare il cronometro sul tempo di 27:54.05. Una prestazione che non può soddisfare l’ambizioso azzurro che al termine della gara, ai microfoni di Ettore Giovannelli inviato di Rai2, ha spiegato cosa non ha funzionato: “Negli ulti 3 o 4 giri nonildei più veloci. ...

TOKYO - La corsa all'oro olimpico di 65 ragazzi della squadra Usa diha alle spalle il supporto economico di un ex - atleta d'eccezione: Stephen Schwarzman, numero uno e fondatore di Blackstone, il grande fondo di private equity di Wall Street. Uno degli ...TOKYO (Giappone) - Allegiapponesi di Tokyo 2020 è il giorno delle prime medaglie per l'. Arrivano, come da tradizione, nella finale maschile dei 10.000 metri in cui l'azzurro Yeman Crippa si è piazzato ...Nel settembre del 2019 ai Mondiali di atletica leggera di Doha, Filippo Tortu era in finale, da primo italiano sotto i 10 secondi netti sui 100 metri piani ...Yeman Crippa ha chiuso in 11ma piazza la finale del 10.000 metri alle Olimpiadi di Tokyo. Il primatista nazionale ha cercato di tenere il ritmo dei migliori ma negli ultimi giri è letteralmente ...