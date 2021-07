Atalanta, è fatta per il sostituto di Romero (Di venerdì 30 luglio 2021) Colpo sul mercato dell’Atalanta: gli orobici, infatti, stando a quanto riferito da Sky, avrebbero chiuso il colpo Lovato dal Verona. Agli scaligeri 11mln, bonus compresi. La dea, intanto, continua a trattare Romero col Tottenham. Il centrale argentino è il primo obiettivo per la difesa degli Spurs. Non trovano conferme, invece, le voci riguardanti l’interesse del Barcellona, alle prese con problemi finanziari. Negli ultimi giorni, infatti, dalla Spagna erano trapelate notizie riguardanti i blaugrana e un tentativo in corso per il centrale dell’Atalanta. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 30 luglio 2021) Colpo sul mercato dell’: gli orobici, infatti, stando a quanto riferito da Sky, avrebbero chiuso il colpo Lovato dal Verona. Agli scaligeri 11mln, bonus compresi. La dea, intanto, continua a trattarecol Tottenham. Il centrale argentino è il primo obiettivo per la difesa degli Spurs. Non trovano conferme, invece, le voci riguardanti l’interesse del Barcellona, alle prese con problemi finanziari. Negli ultimi giorni, infatti, dalla Spagna erano trapelate notizie riguardanti i blaugrana e un tentativo in corso per il centrale dell’. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

