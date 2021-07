Assicurazioni sanitarie, multa dell'Antitrust a Intesa Sp Rbm Salute e Previmedical (Di venerdì 30 luglio 2021) Dall'istruttoria risulta che molti rimborsi venivano respinti per motivi pretestuosi e che l'accesso alla pratiche era difficile e farraginoso Leggi su rainews (Di venerdì 30 luglio 2021) Dall'istruttoria risulta che molti rimborsi venivano respinti per motivi pretestuosi e che l'accesso alla pratiche era difficile e farraginoso

Ultime Notizie dalla rete : Assicurazioni sanitarie Caritas Libano: l'anniversario dell'esplosione a Beirut porta ancora dolore ... e questo ha aggravato ulteriormente la crisi delle strutture sanitarie". Scuola cattoliche senza ... perché abbiamo le assicurazioni del governo ma c'è una differenza di somma finale che il deve pagare ...

UPMC, Leslie Davis nuova presidente e Ceo PITTSBURGH (USA) " UPMC, gestore di numerosi ospedali, centri oncologici e strutture sanitarie in Italia, ha annunciato che il suo CDA ha nominato all'unanimità Leslie C. Davis per ... assicurazioni e ...

Assicurazioni sanitarie, multa dell'Antitrust a Intesa Sp Rbm Salute e Previmedical Rai News Antitrust: multa di 5 milioni a Intesa Sanpaolo RBM Salute, di 1 milione a Previmedical Per pratica commerciale scorretta. Indagini avviate a seguito della segnalazione di Altroconsumo, che aveva ricevuto circa 1.000 reclami tra gennaio 2018 e ottobre 2020, e dell'attività di vigilanza d ...

Assicurazione vita digitale, Spot raccoglie 15 milioni di dollari . Spot Insurance, fornitore di assicurazioni vita mobile first, ha raccolto 15 milioni di dollari in azioni e 2,5 milioni di debiti in un round di finanziamento seed guidato da GreatPoint Ventures, co ...

