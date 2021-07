Alba Parietti difende il figlio contro Tommaso Zorzi | ecco cosa sta succedendo

(Di venerdì 30 luglio 2021) L’ amicizia trae Francesco Oppini sembra ormai giunta al capolinea. La notizia ha fatto il giro del web in poche ore ed ha colpito i fan di entrambi. I due sono sempre stati affiatatissimi anche una volta concluso il Gf Vip, che li ha visti partecipi nella scorsa edizione. Eppure la loro amicizia non era così solido come sembrava e a creare il punto di rottura sarebbero state delle frasi infelici di Oppini sul mondo omossuale. Proprio in merito alla questione è intervenuta, madre di Francesco, che ha preso in modo categorico le difese delcon dei post sui social, ...

infoitcultura : Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, amicizia al capolinea: Alba Parietti commenta duramente la lite social - Claudia08301771 : RT @oppureatram: cara alba parietti, quindi è tommaso che ha usato te e tuo figlio? ne sei sicura? - Claudia08301771 : RT @RampolloT: pensa essere Alba Parietti, sentirsi sto cazzo, ma poi essere invitata al Maurizio Costanzo Show solo perché hai un rapporto… - 66Kindle : RT @amyamy80861782: In un mondo di Alba parietti siate Michelle Hunzinker #tzvip - Beryl08999213 : RT @matteovibez: ESCLUSIVA Gli audio scambiati tra Alba Parietti e Armanda in merito al litigio dei loro figli -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti

Dopo l'intervento dianche Francesco Oppini rompe il silenzio sulla fine dell'amicizia con Tommaso Zorzi , tirando in ballo un video che gira su internet da alcuni giorni. Oppini rompe il silenzio dopo la ...La spaccatura tra i due (ex) amici inseparabili del GFVip dilaga definitivamente e, dopo aver tirato dentro uno dei migliori amici di Oppini e la madre,, ha portato a una presa di posizione dello stesso Francesco Oppini, rispetto all'uso in passato della parola 'f***io' in chiave ironica: 'Si decontestualizzano cose gravi, ma dette 8 ...Amicizia giunta al capolinea quella tra Zorzi e Oppini. E anche Alba Parietti interviene sulla questione per dare la sua opinione.Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sempre più distanti: cosa è successo fra i due ex gieffini? Le parole d'Alba Parietti ...