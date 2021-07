Vivo X60 Pro, la recensione dello smartphone Android top di gamma con fotocamera Zeiss – RecensioneVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 29 luglio 2021) Grazie alla collaborazione con Zeiss, Vivo punta forte sulla fotografia con il suo nuovo top di gamma: ecco la nostra recensione di Vivo X60 Pro.. Presente soltanto da pochi mesi sul mercato europeo, Vivo è uno dei nomi nuovi della scena degli smartphone Android, ma di sicuro sta bruciando le tappe: non contenta di aver debuttato lo scorso anno nel Vecchio Continente con un device interessante come Vivo X51 5G e di aver impresso il proprio marchio su quel magico Euro 2020 conclusosi con la vittoria dell’Italia, ora l’azienda cinese punta ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 29 luglio 2021) Grazie alla collaborazione conpunta forte sulla fotografia con il suo nuovo top di: ecco la nostradiX60 Pro.. Presente soltanto da pochi mesi sul mercato europeo,è uno dei nomi nuovi della scena degli, ma di sicuro sta bruciando le tappe: non contenta di aver debuttato lo scorso anno nel Vecchio Continente con un device interessante comeX51 5G e di aver impresso il proprio marchio su quel magico Euro 2020 conclusosi con la vittoria dell’Italia, ora l’azienda cinese punta ...

Advertising

MobilePlanet18 : vivo x60 pro plus available in trichy, vivo x60 pro plusavailable i..For more info visit... - MobilePlanet18 : vivo x60 pro available in trichy, vivo x60 pro available in mobile ..For more info visit... - MobilePlanet18 : vivo x60 available in trichy, vivo x60 available in mobile shop tri..For more info visit... - JabrikUda : @ShopeeID Mau bangat min.... Saya suka yang A min...Vivo x60 pro... Vivo x60 pro... Vivo x60 pro... Vivo x60 pro...… - DealsZoneIndia : Samsung Note 20 : -