Valve e la realtà virtuale per Gabe Newell | ' è un percorso molto lungo ma che darà i suoi frutti'

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 29 luglio 2021)diè sicuro che ci sarà un futuro per la: attraverso un'intervista in merito allo Steam Deck,afferma che la società ha sempre visto lacome un progetto atermine e che è ancora nelle prime fasi di sviluppo. "Con la, la nostra aspettativa è che sia une che siano in fase di sviluppo tecnologie di fondamentale importanza". Parlando del successo di Steam Deck, ...