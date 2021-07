Uomo ucciso per un parcheggio: arrestato il quarto componente della banda (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Avrebbe partecipato alla spedizione di morte nei confronti di Maurizio Cerrato, l’Uomo ucciso al culmine di una lite per motivi di parcheggio a Torre Annunziata avvenuta lo scorso 19 aprile. Per questo motivo oggi i carabinieri della locale compagnia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di Francesco Cirillo: è accusato di omicidio volontario. L’Uomo è padre di Antonio Cirillo, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Avrebbe partecipato alla spedizione di morte nei confronti di Maurizio Cerrato, l’al culmine di una lite per motivi dia Torre Annunziata avvenuta lo scorso 19 aprile. Per questo motivo oggi i carabinierilocale compagnia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiestalocale ProcuraRepubblica, nei confronti di Francesco Cirillo: è accusato di omicidio volontario. L’è padre di Antonio Cirillo, ...

