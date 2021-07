Ue - 19: sale ancora sentimento economico, record dal 1985 (Di giovedì 29 luglio 2021) Continua la corsa dell'indice del sentimento economico (Esi): a luglio è aumentato per la sesta volta consecutiva nella Ue a 27 (+0,9) e nell'area euro (+1,1). Il livello attuale (118,0 nell'Ue, 119,0 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 luglio 2021) Continua la corsa dell'indice del(Esi): a luglio è aumentato per la sesta volta consecutiva nella Ue a 27 (+0,9) e nell'area euro (+1,1). Il livello attuale (118,0 nell'Ue, 119,0 ...

Advertising

Coninews : Garanzia #Bacosi! ?? Cinque anni dopo il trionfo di Rio, la tiratrice umbra sale ancora sul podio a cinque cerchi,… - Agenzia_Ansa : FLASH | Ancora in netto aumento i casi Covid in Italia. Sono 5.057 i positivi in 24 ore, 15 le vittime. Effettuati… - fisco24_info : Ue-19: sale ancora sentimento economico, record dal 1985: A luglio forte aumento in Francia (+4,0), in Italia (+1,7) - infoitinterno : Toscana, ancora in crescita i contagi: 748 e il tasso dei positivi sale al 5,5% - nenanavi : RT @rep_firenze: Toscana, ancora in crescita i contagi: 748 e il tasso dei positivi sale al 5,5% [aggiornamento delle 11:26] -