Traffico Roma del 29-07-2021 ore 18:00 (Di giovedì 29 luglio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione coda per incidente sulla Grande Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra le uscite Ostiense e Ardeatina per un altro incidente si viaggia in coda anche sulla via Pontina in uscita da Roma tra Torre de’ Cenci e Castellaro mano Traffico rallentato poi sulla tangenziale Tra Corso di Francia & via Salaria e poi ancora tra Tiburtina Portonaccio lo svincolo per la Roma L’Aquila il tutto verso San Giovanni rallentamenti sulla rubano della Roma L’Aquila tra via Filippo Fiorentini e Tor Cervara direzione raccordo anulare sempre in uscita dal centro si rallenta ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 luglio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione coda per incidente sulla Grande Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra le uscite Ostiense e Ardeatina per un altro incidente si viaggia in coda anche sulla via Pontina in uscita datra Torre de’ Cenci e Castellaro manorallentato poi sulla tangenziale Tra Corso di Francia & via Salaria e poi ancora tra Tiburtina Portonaccio lo svincolo per laL’Aquila il tutto verso San Giovanni rallentamenti sulla rubano dellaL’Aquila tra via Filippo Fiorentini e Tor Cervara direzione raccordo anulare sempre in uscita dal centro si rallenta ...

Advertising

repubblica : No Green Pass, da Milano a Palermo flop delle manifestazioni. A Roma i dimostranti bloccano il traffico. Patuanelli… - bikediablo : RT @TIRegionale: #FL6 #RomaTermini #Cassino, traffico ferroviario in ripresa per un incendio in prossimità dei binari. Qui info: https://t.… - TIRegionale : #FL6 #RomaTermini #Cassino, traffico ferroviario in ripresa per un incendio in prossimità dei binari. Qui info: - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 29-07-2021 ore 18:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2021 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -