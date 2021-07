Tokyo, Quadarella in finale degli 800: “La cosa più difficile è stata metabolizzare i 1500” (Di giovedì 29 luglio 2021) Simona Quadarella riscatta la brutta prestazione nei 1500 e centra la finale degli 800, specialità di cui è vice campionessa mondiale. All’uscita dalla gara ha commentato a caldo: “La cosa più difficile è stata metabolizzare i 1500 perché non me lo aspettavo, ma per fortuna ho subito un’altra possibilità e mi sono messa in gioco. Volevo capire le sensazioni in acqua e sono buone, sento che se ci metto la testa e il cuore posso fare bene. Ripensare al passato è inutile al termine dei Giochi penserò agli errori fatti per non commetterli ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 luglio 2021) Simonariscatta la brutta prestazione neie centra la800, specialità di cui è vice campionessa mondiale. All’uscita dalla gara ha commentato a caldo: “Lapiùperché non me lo aspettavo, ma per fortuna ho subito un’altra possibilità e mi sono messa in gioco. Volevo capire le sensazioni in acqua e sono buone, sento che se ci metto la testa e il cuore posso fare bene. Ripensare al passato è inutile al termine dei Giochi penserò agli errori fatti per non commetterli ...

Advertising

RaiSport : ?? #Quadarella in #finale negli 800 sl L'#azzurra conquista l'accesso con il 3° tempo ?? - TgLa7 : #Tokyo 2020: nuoto, Simona Quadarella in semifinale 800 sl - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #Tokyo2020, #nuoto: #Quadarella e #Panziera rispettano il pronostico. #Pellegrini in finale nella staffetta 4x100 mista… - azzurridigloria : ????? OLIMPIADI TOKYO 2020, NUOTO ????? Simona #Quadarella in finale negli 800sl col 3° tempo, #Panziera in semifina… - sportface2016 : #Tokyo2020, #nuoto: #Quadarella e #Panziera rispettano il pronostico. #Pellegrini in finale nella staffetta 4x100 m… -