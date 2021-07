Terremoto in Alaska, magnitudo 8.2: allarme tsunami (Di giovedì 29 luglio 2021) Le autorità degli Stati Uniti hanno emesso un allarme tsunami a seguito di un sisma di magnitudo 8.2 della scala Richter registrato davanti alle coste dell’Alaska. L’allarme è stato divulgato dalla Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration) sulla sua pagina web dopo la scossa, il cui epicentro è stato localizzato 90 chilometri a sudest di Perryville, l’ipocentro a 46,7 chilometri di profondità. Al momento sono state registrate due scosse di assestamento nella zona, di magnitudo 6.2 e 5.6. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 29 luglio 2021) Le autorità degli Stati Uniti hanno emesso una seguito di un sisma di8.2 della scala Richter registrato davanti alle coste dell’. L’è stato divulgato dalla Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration) sulla sua pagina web dopo la scossa, il cui epicentro è stato localizzato 90 chilometri a sudest di Perryville, l’ipocentro a 46,7 chilometri di profondità. Al momento sono state registrate due scosse di assestamento nella zona, di6.2 e 5.6. L'articolo proviene da Italia Sera.

