Storyteller è un puzzle game che ci consente di creare le nostre storie

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 29 luglio 2021) L'editore Annapurna Interactive e lo sviluppatore Daniel Benmergui hanno rivelato oggi che, undiinterattive, uscirà per Nintendo Switch e PC. In, vi viene data un'ambientazione, una selezione di personaggi e un titolo: il vostro scopo è unirli peruna storia che si sviluppa attraverso un breve storyboard. Potete raccontare la vostra storia come preferite, rifacendo i classici del passato o inventando qualcosa di completamente nuovo, purché finisca nel modo desiderato: una tragedia, una storia d'amore o qualcosa di più specifico. Avrete a ...