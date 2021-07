Siri in iOS 15: supporto offline, condivisione, contesto migliorato e altro (Di giovedì 29 luglio 2021) Sui dispositivi con un chip A12 o successivo, ?Siri? può eseguire l’elaborazione sul dispositivo e c’è supporto per le richieste offline. Questa guida mette in evidenza tutte le nuove funzionalità di Siri? disponibili in iOS (e iPadOS) 15. Elaborazione vocale e personalizzazione sul dispositivo A partire da iOS 15?, l’elaborazione vocale e la personalizzazione vengono eseguite sul dispositivo. Questo rende ?Siri? più veloce nell’elaborazione delle richieste, ma anche più sicuro. La maggior parte delle richieste audio fatte a ?Siri? vengono conservate interamente su ?iPhone? e non ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 29 luglio 2021) Sui dispositivi con un chip A12 o successivo, ?? può eseguire l’elaborazione sul dispositivo e c’èper le richieste. Questa guida mette in evidenza tutte le nuove funzionalità di? disponibili in iOS (e iPadOS) 15. Elaborazione vocale e personalizzazione sul dispositivo A partire da iOS 15?, l’elaborazione vocale e la personalizzazione vengono eseguite sul dispositivo. Questo rende ?? più veloce nell’elaborazione delle richieste, ma anche più sicuro. La maggior parte delle richieste audio fatte a ?? vengono conservate interamente su ?iPhone? e non ...

Advertising

infoitscienza : Siri in iOS 15: supporto offline, condivisione, contesto migliorato e altro - infoitscienza : iOS 15 limiterà le funzionalità sfruttabili da Siri con le app di terze parti - infoitscienza : Alcuni comandi di Siri per app terze smetteranno di funzionare con iOS 15 - ApplePrediccion : RT @Vittorino1806: Oggi Apple ha inviato una Mail agli sviluppatori per informali che alcuni comandi di Siri, per le app di terze parti, no… - AppleEducate : RT @Vittorino1806: Oggi Apple ha inviato una Mail agli sviluppatori per informali che alcuni comandi di Siri, per le app di terze parti, no… -