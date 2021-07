Riforma giustizia, c’è l’intesa: fumata bianca in CdM (Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) – Dopo la tensione e ore di trattative serrate è arrivata la fumata bianca: semaforo verde alla proposta di mediazione sulla Riforma del processo penale. Dopo una prima bozza accolta con freddezza sponda Movimento Cinquestelle, il Consiglio dei Ministri trova la quadra. Per i reati con l’aggravante mafiosa previsto termine transitorio di 6 anni per concludere il processo d’Appello, valido fino al 2024: dal 2025 in poi scenderà a 5 anni. Mentre i processi per associazione di stampo mafioso e voto di scambio politico-mafioso (416-bis e ter) potranno prolungarsi “sine die”. L’accordo è stato votato all’unanimità. “Non è la nostra ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) – Dopo la tensione e ore di trattative serrate è arrivata la: semaforo verde alla proposta di mediazione sulladel processo penale. Dopo una prima bozza accolta con freddezza sponda Movimento Cinquestelle, il Consiglio dei Ministri trova la quadra. Per i reati con l’aggravante mafiosa previsto termine transitorio di 6 anni per concludere il processo d’Appello, valido fino al 2024: dal 2025 in poi scenderà a 5 anni. Mentre i processi per associazione di stampo mafioso e voto di scambio politico-mafioso (416-bis e ter) potranno prolungarsi “sine die”. L’accordo è stato votato all’unanimità. “Non è la nostra ...

GiuseppeConteIT : Le mie dichiarazioni alla stampa a seguito del consiglio dei ministri di oggi sulla riforma della giustizia - fattoquotidiano : Riforma Cartabia, Morra: “Con nuova norma avremo giustizia di classe. Resteranno impuniti i privilegiati” - petergomezblog : Riforma giustizia, trovata l’intesa in Cdm: inclusi nel regime speciale tutti i reati di mafia come richiesto dal M… - cmqpiena : RT @lucianoghelfi: Dopo il faticoso accordo in #consigliodeiministri, la riforma del processo penale approderà in aula della #Camera per la… - Ecatetriformis : RT @erretti42: I commenti dei vari segretari di partito ( Salvini. Letta …) ed altri esponenti politici che cantano vittoria e plaudono all… -