Posticipata la data dello switch off verso il nuovo digitale terrestre (Di giovedì 29 luglio 2021) Fermi tutti, si cambia. Nelle ultime settimane i canali Mediaset hanno trasmesso in continuazione uno “spot” per annunciare il passaggio al nuovo digitale terrestre, fornendo anche tutte le indicazioni per verificare se il televisore di cui si è in possesso sia in grado di supportare la nuova tecnologia oppure sia da spegnere definitivamente e da sostituire con un apparato più nuovo (ci sono anche dei bonus per l’eventuale acquisto). Ora, però, quella data che sembrava essere vicinissima è stata Posticipata. LEGGI ANCHE > Come volevasi dimostrare, l’Antitrust non ha sollevato eccezioni ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 29 luglio 2021) Fermi tutti, si cambia. Nelle ultime settimane i canali Mediaset hanno trasmesso in continuazione uno “spot” per annunciare il passaggio al, fornendo anche tutte le indicazioni per verificare se il televisore di cui si è in possesso sia in grado di supportare la nuova tecnologia oppure sia da spegnere definitivamente e da sostituire con un apparato più(ci sono anche dei bonus per l’eventuale acquisto). Ora, però, quellache sembrava essere vicinissima è stata. LEGGI ANCHE > Come volevasi dimostrare, l’Antitrust non ha sollevato eccezioni ...

GameIndustry_IT : Kena: Bridge of Spirits - Posticipata la data di uscita - infoitscienza : Splitgate: la data di lancio è stata posticipata - stampalibconsag : RT @viveresmart: Con il «Decreto #Riaperture» - convertito con legge n. 87 del 17 giugno 2021 - è stata posticipata al 31 dicembre 2021 la… - sofxmmith : RT @HSHQIta: RUMOR| La data del primo ottobre in Messico è stata cancellata, mentre ne compare un’altra che è stata posticipata e la cui da… - ZuzuBubuZ : RT @HSHQIta: RUMOR| La data del primo ottobre in Messico è stata cancellata, mentre ne compare un’altra che è stata posticipata e la cui da… -