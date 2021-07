Piazza Affari | trimestrali in focus

(Di giovedì 29 luglio 2021) Nuova seduta con il segno più perche, all’indomani del meeting in cui la Federal Reserve ha nuovamente confermato l’impostazione da “colomba”, ha capitalizzato le indicazioni arrivate dai numeri. In attesa di conoscere i risultati di UniCredit (+2,08%), Saipem (+0,15%) ed Eni (+0,98%), oggi è stato il giorno di STMicroelectronics (+5,56%). Il colosso dei chip ha chiuso il secondo trimestre con un giro d’di 2,99 miliardi di dollari, +43,4%, ed un utile netto passato da 90 a 412 milioni. Oltre ai conti, risultati migliori delle stime, la società ha incrementato la guidance sull’intero ...

Snam , società italiana specializzata in infrastrutture energetiche e quotata sul Ftse Mib di, ha presentato oggi i risultati finanziari relativi al primo semestre 2021 . Il Gruppo ha riportato un utile netto adjusted di 635 milioni di euro, in crescita del 9,9%, grazie alla ...Dopo i conti semestrali, il titolo si mette in evidenza a piazza Affari anche grazie ai giudizi positivi degli analisti di Equita e di Kepler Cheuvreux. Che hanno rivisto target price e raccomandazion ...Pil a livelli pre-Covid ma sotto attese smorza timori (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 lug - L'economia Usa che cresce a livelli pre-Covid senza fiammate rendendo ancora necessario il suppo ...