Pesaro, 500 no vax sotto casa del sindaco Matteo Ricci. Lui: “Squadristi, non sapete cosa sia la libertà. Vaccinarsi è dovere civico” (Di giovedì 29 luglio 2021) Un appostamento durato diversi minuti, insieme a cori e urla. Circa 500 no vax hanno raggiunto l’abitazione del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, e lì hanno manifestato. Il corteo, organizzato dal movimento IoApro, era partito da piazzale della libertà, ma poi si è spostato sotto la casa del primo cittadino. “Da non credere – ha commentato lui, che ha postato su Facebook una foto del corteo – E io non ci sono neanche a casa, con famiglia e figli increduli e spaventati. Siete degli Squadristi, vergogna. La libertà non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Un appostamento durato diversi minuti, insieme a cori e urla. Circa 500 no vax hanno raggiunto l’abitazione deldi, e lì hanno manifestato. Il corteo, organizzato dal movimento IoApro, era partito da piazzale della, ma poi si è spostatoladel primo cittadino. “Da non credere – ha commentato lui, che ha postato su Facebook una foto del corteo – E io non ci sono neanche a, con famiglia e figli increduli e spaventati. Siete degli, vergogna. Lanon ...

Advertising

fattoquotidiano : Pesaro, 500 no vax sotto casa del sindaco Matteo Ricci. Lui: “Squadristi, non sapete cosa sia la libertà. Vaccinars… - infoitinterno : Manifestazione no-vax a Pesaro, in 500 sotto casa del sindaco Ricci - DAO_Italia : RT @viverepesaro: Manifestazione no-vax a Pesaro, in 500 sotto casa del sindaco Ricci - viverepesaro : Manifestazione no-vax a Pesaro, in 500 sotto casa del sindaco Ricci - marcoranieri72 : RT @LegaSalvini: Anche a Fermignano (Pesaro e Urbino) si firma per il #referendumgiustizia! Vieni anche tu in 1.500 piazze! ??Elenco gazebo… -