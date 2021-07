Pedaggio Tir sulla Fi-Pi-Li, autotrasportatori replicano a Giani: «Non siamo capri espiatori» (Di giovedì 29 luglio 2021) «Non ci stiamo a fare la parte del capro espiatorio. Se la Fi-Pi-Li versa nelle condizioni che tutti conosciamo, certo sul banco degli imputati non ci possono stare i trasportatori. La Fi-Pi-Li è progettata male e realizzata peggio ed eventuali pedaggi non risolvono certo i limiti con cui è nata, a partire dal tema della sicurezza». Lo afferma Maurizio Bandecchi di Assotir Toscana in una nota L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 29 luglio 2021) «Non ci stiamo a fare la parte del caproo. Se la Fi-Pi-Li versa nelle condizioni che tutti conosciamo, certo sul banco degli imputati non ci possono stare i trasportatori. La Fi-Pi-Li è progettata male e realizzata peggio ed eventuali pedaggi non risolvono certo i limiti con cui è nata, a partire dal tema della sicurezza». Lo afferma Maurizio Bandecchi di Assotir Toscana in una nota L'articolo proviene da Firenze Post.

