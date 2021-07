Ori | Annunciata la Collection per Nintendo Switch

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 29 luglio 2021) Entrambi i titoli Ori, Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps, sono ora acquistabili insieme come unico prodotto pacchettizzato percon l’uscita di Ori: The. Disponibile in tutto il mondo a partire dal 12 Ottobre, Ori: Theconterrà Ori and the Blind Forest: Definitive Edition e Ori and the Will of the Wisps su una singola cartuccia per. Ori: Theincluderà le colonne sonore digitali e premiate per entrambi i giochi, oltre a sei carte da collezione. Ori: Thedi ...