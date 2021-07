Olimpiadi Tokyo | risultati live Canottaggio | Italia d' oro Miracolo Paltrinieri | argento

Advertising

Eurosport_IT : ?? CLAMOROSO DA TOKYO Simone Biles si ritira anche dalla competizione individuale di ginnastica artistica ?????????????… - Agenzia_Ansa : #Tokyo2020, l'Italia è bronzo nel 4 senza di canottaggio - Olimpiadi Tokyo 2020 - #ANSA - Eurosport_IT : ???????? Gli inglesi invadono la corsia azzurra, ecco come l'Italia ha perso l'argento ???????? #Tokyo2020 |… - carlopao86 : RT @Agenzia_Ansa: Tokyo: Paltrinieri argento negli 800 stile libero - Olimpiadi Tokyo 2020 - - _linun_ : RT @Eurosport_IT: UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

Corriere della Sera

Una giornata da incorniciare al Sea Forest Waterway di, apertasi con una medaglia di bronzo. ... questo piazzamento li inserisce nella storia delle. Poco dopo nella stessa specialità, ...2020: MEDAGLIE ITALIANI IN DIRETTA Proseguono le2020 : nella diretta di giovedì 29 luglio scopriremo se l' Italia vincerà altre medaglie , e dunque se riusciremo ad ...Archiviata la seconda giornata dopo aver ceduto di poco all'Australia e in attesa dei risultati odierni per i complicati calcoli matematici che determineranno il passaggio al secondo turno ...Delude invece Alessandro Miressi nei 100 metri stile libero: per lui solo un sesto posto. Per il veronese resta comunque la soddisfazione di aver riportare l'Italia alle Olimpiadi in questa disciplina ...