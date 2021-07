Olimpiadi | Quadarella in finale negli 800 stile libero

(Di giovedì 29 luglio 2021) TOKYO (Giappone) - Simonasi è qualificata alladegli 800, ottenendo in semiil terzo tempo (8'17''32) dietro solo all'americana Katie Ledecky (8'15''67) e all'...

Advertising

Gazzetta_it : Olimpiadi, nuoto: la #Quadarella conquista la finale negli 800 sl #Tokyo2020 - Cucciolina96251 : RT @Gazzetta_it: Olimpiadi, nuoto: la #Quadarella conquista la finale negli 800 sl #Tokyo2020 - giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: Olimpiadi, nuoto: la #Quadarella conquista la finale negli 800 sl #Tokyo2020 - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #Tokyo2020, #nuoto: #Quadarella e #Panziera rispettano il pronostico. #Pellegrini in finale nella staffetta 4x100 mista… - SSportNetwork : #SuperSportSummer #Tokyo2020 #Olimpiadi E' tempo di riscatto: #bronzo per il #Fioretto femminile, che nella finalin… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Quadarella

TOKYO (Giappone) - Simonasi è qualificata alla finale degli 800 stile libero , ottenendo in semifinale il terzo tempo (8'17''32) dietro solo all'americana Katie Ledecky (8'15''67) e all'altra statunitense Katie ..., le gare di oggi in diretta Ore 12.45 NUOTO, 800 METRI STILE LIBERO: RISCATTO, È IN FINALE CON IL TERZO TEMPO Simonasi è qualificata alla finale degli 800 stile ...Simona Quadarella reagisce bene al quinto posto nei 1500 e cetra la finale degli 800, specialità di cui è vice campionessa mondiale. Ha il terzo tempo complessivo (8'17"32) delle batterie: nella sua s ...L'azzurra guadagna la terza posizione in semifinale, dietro alle americane Ledecky e Grimes: "Con la testa e col cuore posso fare bene" ...