Napoli, difficile arrivare a Emerson Palmieri. Zaccagni verso l'Atalanta. Tifosi furiosi con ADL (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Napoli accelera per definire l'assetto della corsia mancina. Resta difficile la pista che conduce al neo campione d'Europa Emerson Palmieri. Giuntoli ripensa al greco Tsimikas reduce da una stagione non esaltante al Liverpool, incassando un sonoro no per il prestito. Intanto a Castel di Sangro Luciano Spalletti farà di necessità virtù e valuterà le condizioni di Ghoulam Faouzi che è finalmente in fase di totale recupero. l'Atalanta SU Zaccagni In casa Napoli al momento tutto tace, anche sul discorso Zaccagni, che questo inverno sembrava ormai cosa ...

