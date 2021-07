Locatelli-Juve, Henrique-Sassuolo: la strada è sempre quella (Di giovedì 29 luglio 2021) Manuel Locatelli alla Juve. Matheus Henrique al Sassuolo. Confermiamo che la strada è quella, che si tratta di aver solo un po’ di pazienza. Partiamo da Locatelli: martedì vi avevamo raccontato che ci sarebbe stato un incontro oggi, le parti hanno parlato di un rinvio. Un modo per blindare l’argomento, alla larga da qualsiasi fuga di notizie. Non escludiamo che l’incontro ci sia stato, di sicuro i contatti sono andati avanti e proseguiranno nelle prossime ore. La Juve vuole chiudere, garantendo quanto chiede il Sassuolo. E il ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 luglio 2021) Manuelalla. Matheusal. Confermiamo che la, che si tratta di aver solo un po’ di pazienza. Partiamo da: martedì vi avevamo raccontato che ci sarebbe stato un incontro oggi, le parti hanno parlato di un rinvio. Un modo per blindare l’argomento, alla larga da qualsiasi fuga di notizie. Non escludiamo che l’incontro ci sia stato, di sicuro i contatti sono andati avanti e proseguiranno nelle prossime ore. Lavuole chiudere, garantendo quanto chiede il. E il ...

Advertising

romeoagresti : L’ad del #Sassuolo, Giovanni #Carnevali, ai microfoni di @SkySport: “Il desiderio di #Locatelli è quello di andare alla #Juve” ?? - _Morik92_ : Ho verificato da fonti #Juve e #Sassuolo: l'incontro odierno in programma per #Locatelli non avverrà. - DiMarzio : Nuovo appuntamento domani tra #Juve e #Sassuolo per parlare di #Locatelli - Simone42808066 : RT @romeoagresti: L’ad del #Sassuolo, Giovanni #Carnevali, ai microfoni di @SkySport: “Il desiderio di #Locatelli è quello di andare alla #… - FrederickSeb : RT @romeoagresti: L’ad del #Sassuolo, Giovanni #Carnevali, ai microfoni di @SkySport: “Il desiderio di #Locatelli è quello di andare alla #… -