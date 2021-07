Juventus, un altro positivo al Covid-19: è Filippo Delli Carri (Di giovedì 29 luglio 2021) Juventus in ansia in vista dei prossimi appuntamenti, si è registrato un altro caso positivo al Covid-19. Dopo Rafia è arrivato lo stesso responso anche per Filippo Delli Carri, il gruppo squadra dell’Under 23 entra da oggi in isolamento fiduciario. Il comunicato è arrivato direttamente sul sito ufficiale del club bianconero. “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Filippo Delli ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 29 luglio 2021)in ansia in vista dei prossimi appuntamenti, si è registrato uncasoal-19. Dopo Rafia è arrivato lo stesso responso anche per, il gruppo squadra dell’Under 23 entra da oggi in isolamento fiduciario. Il comunicato è arrivato direttamente sul sito ufficiale del club bianconero. “Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al19 del giocatore...

