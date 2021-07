Il Canone Rai non si pagherà più con la bolletta della luce. (Di giovedì 29 luglio 2021) La norma che prevede il pagamento del Canone Rai nella bolletta elettrica – introdotta dal governo Renzi per finanziare la tv pubblica e combattere l’evasione – verrà cancellata dall’esecutivo in carica guidato da Mario Draghi. La misura dovrebbe essere varata nel disegno di legge sulla concorrenza, che dovrebbe andare in Consiglio dei ministri questa settimana. Leggi su freeskipper (Di giovedì 29 luglio 2021) La norma che prevede il pagamento delRai nellaelettrica – introdotta dal governo Renzi per finanziare la tv pubblica e combattere l’evasione – verrà cancellata dall’esecutivo in carica guidato da Mario Draghi. La misura dovrebbe essere varata nel disegno di legge sulla concorrenza, che dovrebbe andare in Consiglio dei ministri questa settimana.

