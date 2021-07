I no vax su Telegram e la lista di attività che chiedono il Green Pass da bombardare di recensioni negative (Di giovedì 29 luglio 2021) Su un gruppo Telegram di no vax e no Green Pass che conta quasi 31 mila iscritti i membri si stanno organizzando per compilare una vera e propria “lista di attività che chiedono il Green Pass” per riempirle di recensioni negative e danneggiarle. Questa lista attività Green Pass Telegram viene aggiornata grazie al contributo di tutti i membri del gruppo cui viene chiesto prima di segnalare tutti i posti che conoscono e le relative pagine ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 29 luglio 2021) Su un gruppodi no vax e noche conta quasi 31 mila iscritti i membri si stanno organizzando per compilare una vera e propria “dicheil” per riempirle die danneggiarle. Questaviene aggiornata grazie al contributo di tutti i membri del gruppo cui viene chiesto prima di segnalare tutti i posti che conoscono e le relative pagine ...

Advertising

MLembo : Eh niente i no vax italioti non gliela fanno a capire. Estrapolano una parte di discorso e inondano i social dopo e… - PettirossoHood : @LaVillana11 Qualche giorno in centinaia hanno organizzato un corteo no vax, coordinandosi attraverso telegram. Ovv… - PaolaAuditore : @Gio2020Gio @ToniSonia Poi se vuoi vedere come sta mesa la gente e quanti ne sono morti va su telegram, che qua li… - Federiko_Teramo : Secondo me è la legge del mercato. Per esistere, i truffatori, hanno bisogno di gente 'sprovveduta'. E i no vax...… - seguimi2050 : Ma va a total in tal cul.. ????????Berlusconi: “Chi non si vaccina deve accettare le limitazioni” E perché dovremmo ac… -