Giustizia, via libera del Cdm a riforma Cartabia. C'è l'ok dei 5 stelle (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo una giornata difficile, il Consiglio dei ministri ha trovato l'intesa sulla riforma della Giustizia intorno alle 18: via libera alla proposta di mediazione sulla riforma del processo penale, con ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo una giornata difficile, il Consiglio dei ministri ha trovato l'intesa sulladellaintorno alle 18: viaalla proposta di mediazione sulladel processo penale, con ...

Advertising

petergomezblog : Giustizia, la Lega si accoda: “Salvare processi per mafia, droga e violenze sessuali”. Conte: “Politica decide prio… - Errorigiudiziar : Il #28luglio 1981 il ministro della #Giustizia, già sindaco di #Roma, dava per certa una riforma anti… - repubblica : Riforma giustizia, trovato l'accordo in cdm sui reati di mafia. Via libera anche dal M5s alla proposta di mediazione - Frances42790897 : RT @sabrina07062011: ...almeno legalizzate le mafie e fategli pagare le tasse! #ConteServoDelSistema Riforma giustizia, trovata l’intesa… - PaoloX68 : RT @ElioLannutti: Giustizia, Conte: “Non è la nostra riforma ma l’abbiamo migliorata. Rammaricato per l’opposizione della Lega ai processi… -