Fratelli d'Italia espone cartelli "No Green Pass" e occupa la Camera [VIDEO] (Di giovedì 29 luglio 2021) Seduta sospesa alla Camera dove i deputati di Fratelli d'Italia hanno raggiunto il centro dell'emiciclo esponendo cartelli con la scritta 'No Green Pass' e hanno occupato l'Aula. La protesta scatta durante l'esame della pregiudiziale di Fdi relativa al decreto legge Covid che contiene disposizioni sull'obbligo del Green Pass per lo svolgimento di determinate attività. Il capogruppo Lollobrigida aveva chiesto il voto segreto che non è stato però disposto dalla presidenza in base al cosiddetto "principio della ...

