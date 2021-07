Fdi | De Priamo | Raggi sbandiera bilancio Ama con utile

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 luglio 2021) Roma – “Pone più di qualche interrogativo il fatto che la sindaca di Roma sbandieri come un successo l’aver chiuso il2020 di Ama con undi 28 milioni di euro. Ci chiediamo infatti come possa esserci questo ‘super’ se l’Ama ha incassi che entrano solo dalla Tari?” “Se così fosse, infatti, significherebbe che l’Amministrazione capitolina ha caricato solo sulla tariffa rifiuti senza dare servizi ai cittadini…come del resto si evince dall’emergenza rifiuti in città.” “Come Fdi chiediamo l’intervento dell’Arera – ‘autorità competente – per verificare la congruità del piano finanziario che è alla base dei ricavi ...