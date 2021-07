Divieto di balneazione a Napoli e provincia revocato per alcune spiagge (Di giovedì 29 luglio 2021) Divieto di balneazione a Napoli, l’Arpac ha effettuato nuovi rilievi e alcuni divieti sono stati rimossi: quali sono i tratti di mare Screen YouTubeL’Arpac aveva comunicato che in base ai rilievi effettuati in tratti di mari delle spiagge napoletane vigeva il Divieto di balneazione. Ad aprile il Comune aveva emanato l’ordinanza in base ai dati dell’Agenzia Regionale della Protezione Ambientale per quali spiagge era possibile tuffarsi e quali no, ma ora alcune che erano state bocciate hanno avuto il via libera. Sono stati fatti dei ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 29 luglio 2021)di, l’Arpac ha effettuato nuovi rilievi e alcuni divieti sono stati rimossi: quali sono i tratti di mare Screen YouTubeL’Arpac aveva comunicato che in base ai rilievi effettuati in tratti di mari dellenapoletane vigeva ildi. Ad aprile il Comune aveva emanato l’ordinanza in base ai dati dell’Agenzia Regionale della Protezione Ambientale per qualiera possibile tuffarsi e quali no, ma orache erano state bocciate hanno avuto il via libera. Sono stati fatti dei ...

