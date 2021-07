Diventa un caso la presenza dei parlamentari della Lega tra i no-green pass. La Lega prende le distanze

(Di giovedì 29 luglio 2021) AGI - Polemica nella, e anche in altri partiti, per laieri a Roma di alcunileghisti alla manifestazione organizzata dai 'no' a piazza del Popolo. Tra i manifestanti che protestavano contro le decisioni del governo scandendo a gran voce "libertà, libertà", c'erano anche il senatore Alberto Bagnai e il deputato Claudio Borghi, che ieri sera su Twitter - alla finemanifestazione - aveva pubblicato una fotopiazza gremita e il commento: "Grazie a tutti. Spero che la nostra voce ...

AGI - Polemica nella Lega, e anche in altri partiti, per la presenza ieri a Roma di alcuni parlamentari leghisti alla manifestazione organizzata dai 'no green pass' a piazza del Popolo. Tra i ...Gli esponenti del mio partito che sono nel governo hanno sbagliato ad andare in piazza, dice il capogruppo del Carroccio alla Camera ...